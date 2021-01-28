Трудности перевода. Власти заменят COVID-паспорта на COVID-сертификаты

Вредной сочла идею о введении COVID-паспортов вице-премьер Татьяна Голикова.

«Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», - сказала г-жа Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, еще раз обратив внимание глав регионов на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством. Даже во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета для международных поездок, добавила вице-премьер.

Однако из дальнейших высказываний зампреда правительства выяснилось, что речь все-таки идет про «перевес порток на другой гвоздок». Говоря о «предусмотренных действующим законодательством» документах, Голикова напомнила, что Минздравом давно утверждена форма сертификата привитого гражданина.

«Она выдается в прививочных пунктах, на Едином портале госуслуг реализована функция автоматического формирования QR-кода», - рассказала Голикова.

Из этого, вероятно, должно следовать, что COVID-сертификат с QR-кодом не вызывает ассоциаций о принудительном характере вакцинации. Хотя, конечно, «Роза пахнет розой, Хоть розой назови её, хоть нет».

В тени рассуждений о пользе или вреде COVID-паспортов оказался вопрос о том, чтобы было кому эти паспорта выдавать. А вот здесь вскрылась проблема: сокращение населения страны на фоне пандемии стало рекордным за последние 15 лет. Как следует из данных Росстата, численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по предварительной оценке, составила 146 миллионов 240 тысяч человек, что на 510 тысяч меньше, чем годом ранее.

Если продолжить сопоставление цифр, выяснятся прелюбопытные вещи. Так, смертность в России за январь-ноябрь 2020 составила 1,881 миллиона человек, что почти на 230 тысяч больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Причем, на одну только пандемию коронавируса это свалить не удастся: по данным того же Росстата, официальная смертность, связанная с COVID-19, в России за все время пандемии составляет 116 тысяч человек.

Другими словами, половину прироста смертности дали причины, с коронавирусом никак не связанные. В этом контексте можно вспомнить и затяжное, уже лет шесть, падение реальных располагаемых доходов населения, которое COVIDу не «пришьешь», и реформу системы здравоохранения, проведение которой та же г-жа Голикова называла «ужасным». И, увы, ни одна из этих причин не устраняется дискуссиями о преимуществах COVID-сертификата перед COVID-паспортом.