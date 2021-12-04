Генсек ООН назвал «карательным и неэффективным» закрытие границ из-за «омикрона»

Запреты на поездки для жителей отдельных государств и регионов в контексте нового штамма коронавируса «омикрон» несправедливы, карательны и неэффективны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Как отметил генсек международной организации, вирус «не знает границ», и меры по изоляции каких-либо территорий «являются несправедливыми, карательными и неэффективными».

«Я призываю все правительства вместо этого рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников вместе с другими надлежащими и действительно эффективными мерами», — написал Гутерриш в Twitter.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что запрет на международные поездки не остановит распространение COVID-19. Более того, подобные меры могут негативно сказаться на коллективной работе стран в области здравоохранения.

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