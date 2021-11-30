ВОЗ: Запрет международных поездок не остановит распространение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что запрет на международные поездки не остановит распространения коронавируса, передает РИА Новости.

Новость дополняется

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолетыКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры