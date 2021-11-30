ВОЗ: Запрет международных поездок не остановит распространение коронавируса
30 ноября 202121:16
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что запрет на международные поездки не остановит распространения коронавируса, передает РИА Новости.
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30 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru