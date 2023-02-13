Генсек НАТО призвал ускорить военные поставки Украине

Министры обороны стран НАТО на встрече 14-15 февраля в Брюсселе обсудят увеличение поддержки Украины. Об этом сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул также важность «ускорить военные поставки». Столтенберг пояснил, что, по мнению НАТО, нынешняя стадия конфликта на Украине – это «война логистики», поэтому необходимо быстрее направлять технику и боеприпасы Киеву.

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Кроме того, генсек НАТО заявил о необходимости расширить производство боеприпасов.

Накануне американское посольство в России рекомендовало своим гражданам «немедленно покинуть страну» из-за проведения спецоперации. В сообщении утверждается, что власти РФ якобы могут отказать в признании гражданства США лицам с российско-американским гражданством, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать выезду из страны. Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН утверждает, что посольство хочет в действительности напугать этим сообщением россиян.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаЙенс СтолтенбергНАТО
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