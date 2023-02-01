«Достать до Москвы»: США впервые передадут Киеву ракеты большей дальности

При этом в администрации Байдена также отказывают Киеву в поставках истребителей F-16. Американский лидер накануне коротко ответил на соответствующий вопрос журналистов: «Нет».

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ему нечего добавить к тому, что сказал президент.

«Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина готова и способна противостоять угрозам, с которыми она сталкивается сейчас, а также будущим угрозам», - объяснил он.

Как отметил Кирби, Вашингтон почти каждый день обсуждает с Украиной военные средства.

Вопрос поставок Украине истребителей можно считать самым обсуждаемым в рамках военной помощи Киеву после решения США и союзников о выделении Зеленскому боевых танков.

Несмотря на то, что Запад долго не решался поставить Киеву боевые танки, президент Украины Владимир Зеленский сразу после положительного решения Байдена и Шольца заговорил о самолетах и ракетах большой дальности.

«Сегодня я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину», – говорится в заявлении на сайте офиса Зеленского.

Депутат комитета Бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте сразу же заявила, что ФРГ может в будущем поставить Киеву боевые самолеты, если танки Leopard 2 не принесут успеха.

«Мы ведь долгое время думали, что основные боевые танки не будут поставлены. Однако так было только некоторое время. Какие есть причины полагать, что боевые самолеты тоже не будут отправлены? То, что это приведет к дальнейшей эскалации? Но ведь и отправка боевых танков, которых не хватает бундесверу, ведет к ней. И всё же решение об их поставке было принято», — объяснила свой прогноз депутат.