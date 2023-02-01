«Достать до Москвы»: США впервые передадут Киеву ракеты большей дальности
Вашингтон готовится передать бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км, при этом Запад уверяет, что все вооружение будет использоваться Киевом исключительно для защиты.
США планируют выделить Киеву новый пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов, в который впервые войдут ракеты большей дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
На этот раз речь идет о запускаемых с земли бомбах малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км. По данным издания, Вашингтон отклонил запросы Украины на поставку ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км. Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с дальностью 80 километров.
Очередной пакет будет включать и друге боеприпасы - вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP, а также управляемые ракеты семейства GMLRS.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон накануне подтвердила, что власти США уже скоро могут объявить о новой военной помощи Украине – решение ожидается уже на этой неделе.
При этом в администрации Байдена также отказывают Киеву в поставках истребителей F-16. Американский лидер накануне коротко ответил на соответствующий вопрос журналистов: «Нет».
Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ему нечего добавить к тому, что сказал президент.
«Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина готова и способна противостоять угрозам, с которыми она сталкивается сейчас, а также будущим угрозам», - объяснил он.
Как отметил Кирби, Вашингтон почти каждый день обсуждает с Украиной военные средства.
Вопрос поставок Украине истребителей можно считать самым обсуждаемым в рамках военной помощи Киеву после решения США и союзников о выделении Зеленскому боевых танков.
Несмотря на то, что Запад долго не решался поставить Киеву боевые танки, президент Украины Владимир Зеленский сразу после положительного решения Байдена и Шольца заговорил о самолетах и ракетах большой дальности.
«Сегодня я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину», – говорится в заявлении на сайте офиса Зеленского.
Депутат комитета Бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Яна Нольте сразу же заявила, что ФРГ может в будущем поставить Киеву боевые самолеты, если танки Leopard 2 не принесут успеха.
«Мы ведь долгое время думали, что основные боевые танки не будут поставлены. Однако так было только некоторое время. Какие есть причины полагать, что боевые самолеты тоже не будут отправлены? То, что это приведет к дальнейшей эскалации? Но ведь и отправка боевых танков, которых не хватает бундесверу, ведет к ней. И всё же решение об их поставке было принято», — объяснила свой прогноз депутат.
По ее словам, сейчас Берлин исключает, что пойдет на поставки истребителей, однако позиция немецких властей может поменяться в будущем.
Так, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил 31 января, что у Франции нет табу в вопросе поставок истребителей Украине. Он отметил, что в этом вопросе страна будет опираться на критерии, которые ранее озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.
Как уточнил президент, первым критерием является полезность таких поставок для Киева, второй — не должны наноситься удары по территории России. Третьим критерием называется то, чтобы поставки оружия не ослабили обороноспособность Франции. Сам Макрон ранее также не исключил возможность поставок самолетов Украине.
В Москве подобной риторикой явно обеспокоены, российские власти называют такие заявления эскалацией конфликта.
Так, директор СВР Сергей Нарышкин на фоне всех этих обсуждений заявил, что Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца.
«Мы, конечно, констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений. И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца», - цитирует его РИА Новости.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что Соединенные Штаты должны использовать влияние на союзников, чтобы исключить поставки F-16 Украине.
«Для предотвращения крайне опасного витка эскалации заявление Байдена является недостаточным. США не только должны жестко придерживаться этой позиции, но и использовать свое влияние на союзников, а оно более, чем достаточное, чтобы исключить такие поставки», — написал парламентарий.
Как отметил Пушков, заявление Байдена не означает, что истребители не будут поставлять другие государства, так как F-16 есть у девяти стран НАТО, а Франция обладает своими истребителями Rafale.
При этом экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил НСН, что для управления истребителями F-16 у Украины нет летчиков.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов говорил НСН, что теоретически «до Москвы могут достать» даже реактивные системы залпового огня HIMARS.
«Вопрос в том, какие ракеты для этих установок американцы передадут Украине. Но, насколько я знаю, они будут поставлять к ним ракеты, которые не так далеко бьют – где-то не больше 100 километров. Я уверен, что дальнобойких ракет Украине передано не будет», - отмечал он.
По его словам, Украине нужно не несколько десятков, а несколько сотен таких ракетных систем. «А этого не будет, потому что последует немедленный и очень жесткий ответ. США это прекрасно понимают»,- заключил эксперт.
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