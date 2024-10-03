Рютте: У России нет права вето на вступление Украины в НАТО
Вооруженные силы Украины становятся всё больше совместимыми с НАТО, что повышает готовность Киева присоединиться к альянсу. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал новый генеральный секретарь блока Марк Рютте.
В ходе своего визита в Киев он подчеркнул, что день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, непременно настанет.
«Если кто-то думает по-другому, то в этом вопросе у России нет права голоса и нет права вето», - заключил Рютте.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США будут вооружать Украину, даже если она не вступит в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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