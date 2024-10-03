Рютте: У России нет права вето на вступление Украины в НАТО

В ходе своего визита в Киев он подчеркнул, что день, когда Украина станет полноправным членом НАТО, непременно настанет.

«Если кто-то думает по-другому, то в этом вопросе у России нет права голоса и нет права вето», - заключил Рютте.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США будут вооружать Украину, даже если она не вступит в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».