Генпрокуратура Украины возбудила дело против главы Минтранса РФ Савельева
Министр транспорт России Виталий Савельев стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении ведомства говорится, что российский чиновик обвиняется по трём статьям украинского уголовного кодекса.
«По данным следствия, подозреваемый способствовал Минобороны РФ в перемещении личного состава, вооружения и военной техники к границам Украины и на территории Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, переправку осуществляли в том числе железнодорожным транспортом через территорию Крыма», - подчеркнули в Генпрокуратуре Украины.
Ранее вп подконтрольном киевским властям Запорожье был задержан директор украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев по обвинению в госизмене, сообщает RT.
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