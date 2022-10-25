Генпрокуратура Украины возбудила дело против главы Минтранса РФ Савельева

Министр транспорт России Виталий Савельев стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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В сообщении ведомства говорится, что российский чиновик обвиняется по трём статьям украинского уголовного кодекса.

«По данным следствия, подозреваемый способствовал Минобороны РФ в перемещении личного состава, вооружения и военной техники к границам Украины и на территории Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, переправку осуществляли в том числе железнодорожным транспортом через территорию Крыма», - подчеркнули в Генпрокуратуре Украины.

Ранее вп подконтрольном киевским властям Запорожье был задержан директор украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев по обвинению в госизмене, сообщает RT.

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Фото: aeroflot.ru
ТЕГИ:СпецоперацияМинтрансОбвинениеУголовное ДелоУкраина
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