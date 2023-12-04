СМИ: почти половина украинцев выступили за компромисс в переговорах с Россией

Порядка 44% украинцев выступают за компромисс в переговорах с Россией, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на результаты соцопроса группы «Рейтинг».

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Однако 48% граждан Украины выступают за отказ от проведения переговоров и желают продолжения боевых действий. Примечательно, что в прошлом году такого мнения придерживались 60% украинцев.

Пойти на компромисс больше всего готова возрастная группа 18—35 лет, пишет СМИ.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный опередил президента Украины Владимира Зеленского в рейтинге доверия, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
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