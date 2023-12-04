СМИ: почти половина украинцев выступили за компромисс в переговорах с Россией

Однако 48% граждан Украины выступают за отказ от проведения переговоров и желают продолжения боевых действий. Примечательно, что в прошлом году такого мнения придерживались 60% украинцев.

Пойти на компромисс больше всего готова возрастная группа 18—35 лет, пишет СМИ.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный опередил президента Украины Владимира Зеленского в рейтинге доверия, напоминает RT.

