Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в поставляемые в Россию вино и минералку
Очередной оскорбительный выпад в сторону России допустил грузинский канал «Рустави 2». Гендиректор оппозиционного СМИ Николоз Гварамия в прямом эфире выразил готовность мочиться в вино и боржоми ради мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.
Далее последовало несколько нецензурных реплик к сторону компаний – экспортёров, которых Гварамия призвал обратиться к украинскому рынку. Он добавил, что телеканалу запретили свободно выражать мысли, «чтобы ваш боржом свободно продавался в России».
7 июля, напоминает Утро.ру, на телеканале «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния разразился в эфире нецензурной руганью в адрес президента РФ. Это вызвало возмущение грузин, которые устроили митинг под окнами здания. В итоге «Рустави 2» прервал вещание на несколько часов.
Сегодня стало известно, что российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию. Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что перспектива возобновления авиасообщения близка, но обеим странам еще предстоит решить несколько принципиальных вопросов.
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