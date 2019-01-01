Глава «Рустави 2» пообещал мочиться в поставляемые в Россию вино и минералку

7 июля, напоминает Утро.ру, на телеканале «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния разразился в эфире нецензурной руганью в адрес президента РФ. Это вызвало возмущение грузин, которые устроили митинг под окнами здания. В итоге «Рустави 2» прервал вещание на несколько часов.

Сегодня стало известно, что российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию. Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что перспектива возобновления авиасообщения близка, но обеим странам еще предстоит решить несколько принципиальных вопросов.

