Людей насмешить: Почему соцсети не смогут выявлять дипфейки
Владимир Зыков заявил НСН, что зарубежные соцсети просят пользователей маркировать ИИ-контент, и сегодня это единственный выход.
Социальные сети не смогут выявлять дипфейки, так как специального механизма нет, а ошибки будут вызывать смех и недоумение пользователей, заявил НСН главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков.
Главный радиочастотный центр Роскомнадзора (ГРЧЦ) предлагает соцсетям самим превентивно выявлять и блокировать резонансные дипфейки до проверки достоверности информации. Участники рынка отмечают, что технической возможности точно определить, какой контент создан при помощи ИИ, нет, а ошибки в решениях ведут к росту споров как с пользователями, так и брендами, пишет «Коммерсант». Зыков уверен, что на практике это сложно реализовать.
«Искусственный интеллект можно использовать для редактирования существующего видео или для создания с нуля. Технологии редактирования видео используют не только при создании дипфейков, но и при создании рекламы, фильмов и так далее. Спецэффекты – это такое же редактирование видео, как редактирование ИИ. Возникает вопрос, нужно ли считать такие видео отредактированными. Получается, что да. Если посмотрим на опыт зарубежных соцсетей, площадки возлагают эту обязанность на самих пользователей. Они во время загрузки видео просят поставить галочку, если видео было изменено или сгенерировано. Других инструментов модерации особо нет», - объяснил он.
Он подчеркнул, что соцсети не смогут эффективно выявлять такой контент.
«В правилах соцсетей не сказано, что они борются с ИИ-контентом, но если видео используются для обмана, унижения и так далее, тогда оно попадает под понятие нарушающего, оно должно быть заблокировано. Проблема в том, что на практике сложно определить, сгенерировано видео или нет. Будет множество ошибок, множество неверных решений. Люди будут смеяться над тем, как плохо работают алгоритмы, в конечном итоге от этого придется отказаться. Ошибки же могут быть в обе стороны, для подстраховки какое-то обычное видео могут признать сгенерированным», - добавил собеседник НСН.
Член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая сказала в пресс-центре НСН, что регулирование искусственного интеллекта (ИИ) не поможет в борьбе с мошенниками.
