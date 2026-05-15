Социальные сети не смогут выявлять дипфейки, так как специального механизма нет, а ошибки будут вызывать смех и недоумение пользователей, заявил НСН главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков.

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора (ГРЧЦ) предлагает соцсетям самим превентивно выявлять и блокировать резонансные дипфейки до проверки достоверности информации. Участники рынка отмечают, что технической возможности точно определить, какой контент создан при помощи ИИ, нет, а ошибки в решениях ведут к росту споров как с пользователями, так и брендами, пишет «Коммерсант». Зыков уверен, что на практике это сложно реализовать.