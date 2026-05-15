Вассерман прокомментировал неудачу Онищенко при попытке сдать ЕГЭ

Парламентарий обратил внимание, что если в варианте попались задания с простым проставлением отметок в клетках, то это, вероятнее всего, материалы прошлых лет — в текущих комплектах ЕГЭ подобные вопросы встречаются редко.

Вассерман также подчеркнул, что из-за значительного временного разрыва и совершенно иной учебной программы Онищенко действительно может не разбираться в некоторых аспектах новой системы, но это не свидетельствует о её недоступности для тех, кто обучался по ней.

«Я тоже, кстати, не уверен, что смогу сдать нынешние экзамены в полном объеме», — отметил Вассерман.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН признался, что не смог бы сдать ЕГЭ.

