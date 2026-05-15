СМИ: Американская делегация выбросила все подарки китайских чиновников
Члены делегации США выбросили все предметы, выданные китайскими чиновниками, перед вылетом из Пекина в Вашингтон. Об этом сообщила журналистка New York Post Эмили Гудин в соцсети X.
По её словам, сотрудники делегации собрали всё, что им передали представители КНР, непосредственно перед посадкой на борт самолёта, и отправили эти вещи в мусорный контейнер у трапа. Гудин уточнила, что на борт не допускаются предметы китайского происхождения.
Среди выброшенных вещей журналистка отметила удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников администрации Трампа, а также значки для участников делегаций.
«Ничего китайского происхождения на борт самолета не допускается», — отметила она.
Ранее политолог-американист Константин Блохин в разговоре с НСН подчеркнул, что сделки Китая и США можно считать искусственными.
