СМИ: Американская делегация выбросила все подарки китайских чиновников

Члены делегации США выбросили все предметы, выданные китайскими чиновниками, перед вылетом из Пекина в Вашингтон. Об этом сообщила журналистка New York Post Эмили Гудин в соцсети X.

По её словам, сотрудники делегации собрали всё, что им передали представители КНР, непосредственно перед посадкой на борт самолёта, и отправили эти вещи в мусорный контейнер у трапа. Гудин уточнила, что на борт не допускаются предметы китайского происхождения.