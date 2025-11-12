МЭА: Россия удвоит поставки газа в Китай к 2035 году

Россия к 2035 году увеличит в два раза экспорт газа в Китай. Об этом говорится в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025 Международного энергетического агентства.

Структура прогнозирует, что экспорт топлива вырастет с 40 млрд кубометров в 2024 году до 80 млрд в 2035-м.

«Газопровод "Сила Сибири" в настоящее время работает на полную мощность, а газопровод "Сила Сибири 2" с номинальной мощностью 50 миллиардов кубометров, как предполагается, начнет наращивать поставки с середины 2030-х годов», - отмечается в докладе.

Когда будет построена и запущена «Сила Сибири 2», эксперты не уточняют.

Между тем российская компания «Газпром» начала добычу природного газа из сенонских отложений на Медвежьем месторождении на Ямале, пишет Ura.ru.

