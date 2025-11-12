МЭА: Россия удвоит поставки газа в Китай к 2035 году
Россия к 2035 году увеличит в два раза экспорт газа в Китай. Об этом говорится в ежегодном докладе World Energy Outlook 2025 Международного энергетического агентства.
Структура прогнозирует, что экспорт топлива вырастет с 40 млрд кубометров в 2024 году до 80 млрд в 2035-м.
«Газопровод "Сила Сибири" в настоящее время работает на полную мощность, а газопровод "Сила Сибири 2" с номинальной мощностью 50 миллиардов кубометров, как предполагается, начнет наращивать поставки с середины 2030-х годов», - отмечается в докладе.
Когда будет построена и запущена «Сила Сибири 2», эксперты не уточняют.
Между тем российская компания «Газпром» начала добычу природного газа из сенонских отложений на Медвежьем месторождении на Ямале, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЦБ объяснили, почему банки останавливают подозрительные переводы
- В ВС России создали войска беспилотных систем
- Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Тольятти
- МЭА: Россия удвоит поставки газа в Китай к 2035 году
- Соболенко установила рекорд женского тенниса по сумме призовых
- Унижение, вооружение и решающая зима: К чему Европа и США готовят Украину
- На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в промзоне
- Минобороны Турции заявило о 20 погибших при крушении самолета в Грузии
- В Красногорске завели дело после взрыва, при котором пострадал 10-летний мальчик
- На Земле началась очень сильная магнитная буря уровня G4.7
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru