Компьютеры в России могут подорожать на 10 процентов
Цены на компьютеры и ноутбуки в России могут вырасти примерно на 10% в начале 2026 года, сообщают «Известия».
Таков прогноз представителей дистрибьюторских и производственных компаний. Причина заключается в резком росте мировых цен на оперативную память, которая является ключевым компонентом любой вычислительной техники. С начала года стоимость чипов памяти взлетела более чем на 170%.
По словам экспертов, производители памяти переориентировались на выпуск более дорогих чипов для серверов искусственного интеллекта, что создало дефицит и вызвало скачок цен на компоненты для потребительской электроники. Партии техники, закупленные по новым ценам, поступят в розницу уже после новогодних праздников.
Эксперты не исключают изменения стоимости и других гаджетов, например смартфонов. Так, бюджетные аппараты в ценовом диапазоне 7–15 тыс. могут подорожать на 2,5–5 тыс. рублей.
Продажи электроники сокращаются, поскольку россияне предпочитают экономить. В такой ситуации магазины продавать товары себе в убыток, чтобы иметь хоть какой-то доход, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.
