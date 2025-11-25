В России установят новые правила выхода под залог

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, устанавливающую новые правила назначения залога в качестве меры пресечения, сообщают «Известия».

В настоящее время данный инструмент применяется крайне редко в связи с отсутствием в Уголовно-процессуальном кодексе детальной процедуры. Законопроект, разработанный Минюстом, направлен на значительное расширение применения залога для подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений.

Для этого предлагается скорректировать критерии ущерба и размеры штрафов по ряду статей, включая причинение имущественного ущерба и незаконные операции в финансовой сфере. Суд получит право одновременно с залогом устанавливать иные запреты и обязательства, аналогичные тем, что применяются при подписке о невыезде. Срок действия этих мер будет определяться в судебном порядке.

Ранее Госдума поддержала упрощение привлечения клеветников к уголовной ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

