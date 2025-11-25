СМИ: ВСУ атакуют Ростовскую область, есть раненые

В Таганроге и Бессергеневке зафиксированы три случая ранения среди гражданского населения. В Таганроге удар пришёлся по жилому сектору на Инструментальной улице: повреждены две многоэтажки и частный дом, разбиты окна, пострадали автомобили.

На территории промзоны из-за попадания загорелся склад, однако пожарным удалось локализовать огонь. Также сообщается о пожаре в частном доме в Петрушино и возгорании из-за поврежденного газопровода в Весело-Вознесенке.

Ранее один человек пострадал после падения обломков БПЛА на дом в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

