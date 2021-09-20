«Газпром» отказался бронировать допмощности по транзиту газа через Украину в октябре

Аукцион на дополнительные транзитные мощности в украинской газотранспортной системе (ГТС) не состоялся. «Газпром» отказался выкупать предложенный объем на октябрь текущего года в виде 9,8 миллиона кубометров газа в сутки. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные венгерской торговой платформы RBP.

При этом, «Газпром» зарезервировал на октябрь часть мощностей газопровода «Ямал-Европа» — 31,3 миллиона кубометров газа из предложенных 89,1 миллиона. Об этом говорят данные платформы GSA. Газопровод проходит через Белоруссию и Польшу.

Согласно действующему договору 2019 года, «Газпром» прокачивает через транзитные мощности ГТС Украины 40 миллиардов кубометров топлива ежегодно. Отказ от дополнительного транзита может привести к новому повышению стоимости газа в Европе. В этот понедельник, 20 сентября, цена тысячи кубометров превысила 900 долларов.

Напомним, 10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Компания планирует начать подачу газа по первой нитке к 1 октября. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, когда газ фактически поступит в газотранспортную систему Европы.

«Сейчас предвыборная ситуация такова, что "Зеленые" выступают против этого проекта. И становится все более вероятным, что они будут в правительстве. Это фактор риска. Есть решение европейской комиссии, согласно которому Федеральное агентство по контролю и надзору за транзитными сетями (Bundesnetzagentur) должно стать более независимым. Брюссель нажимает на немецкое правительство, чтобы оно перестало влиять на решения этого агентства. Под видом либерализации идет попытка автономизации этого регулятора. Как этот спор закончится, в судах или как-то еще – неизвестно. Идут подковерные битвы, пытаются внутри Брюсселя отобрать у немцев возможность решать и контролировать потоки по "Северному потоку-2". Но я не думаю, что немецкое правительство капитулирует и отдаст свои полномочия. Нынешнее правительство этого не делает, но все может измениться», - рассказал Рар.