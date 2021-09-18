В Госдепе рекомендовали Украине не зацикливаться на «Северном потоке-2»

«Давайте смотреть не узко на "Северный поток-2". Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться», — заявил Хохштайн в интервью изданию «Новое время».

Советник Госдепа посоветовал эффективно использовать залежи энергетических месторождений Украины, напомнив, что мир переходит на использование возобновляемых источников энергии. По мнению Хохштайна, грядет «большой энергетический переход», частью которого должна быть Украина.

Кроме того, представитель Госдепартамента рекомендовал Киеву развивать атомную энергетику, подчеркнув, что возобновляемая и ядерная энергия станут «не такими дорогими» благодаря интеграции Украины в европейское энергетическое пространство. Хохштайн добавил, что стране необходимо трансформировать существующую корзину энергоресурсов, уйти от угля и расширить источники возобновляемой и ядерной энергии.

