Газа не будет. Украина готовится к прекращению транзита
Ведущие эксперты нефтегазовой отрасли в эфире НСН проанализировали поведение стран Европы и написали сценарий дальнейшего развития ситуации.
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России. На подготовку к такому сценарию направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны. Как пояснил глава «Оператора ГТС» Сергей Макогон, альтернативой является транзит между европейскими государствами.
Макогон в очередной раз заявил, что Киев продолжит противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» и рассчитывает на помощь в этом вопросе США и стран ЕС, поскольку проект «несет риски не только для Украины, но и для всей Европы».
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН признал умышленную деструктивную политику Киева, из-за которой страна потеряла колоссальную прибыль.
«Эти потерянные суммы можно было бы использовать более эффективно. То, что Украина могла бы не потерять, а наоборот, приобрести больше. Но то, что мы имеем – это результат умышленной, наверное, продуманной кем-то политики. Совершенно не было необходимости устраивать очередные газовые войны, можно было и газ дешевле получать из России напрямую, и на транзите больше зарабатывать, но поскольку государство лишено суверенитета, то исполняет чужую волю, которая вредит в прямом смысле слова украинской экономике и украинским гражданам», - объяснил он.
Россия и Украина подписала пятилетнее соглашение по транзиту газа 30 декабря. Сообщалось, что в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, а в следующие четыре года — 40 миллиардов.
Также «Газпром» согласился выплатить 2,9 миллиарда долларов штрафа, которые возникли после решения Стокгольмского арбитража. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что если бы контракт заключить не удалось, то российская сторона столкнулась бы со значительно более серьезными проблемами.
Добавим, что 18 мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, «Газпром» до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. В связи с этим, полагает СМИ, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН заметил, что именно это направление транзита всегда было проблемным.
«С этим транзитом всегда было очень много проблем. Первая и самая главная их составляющая – политическая. Этим транзитом и Польша, и Белоруссия постоянно пытаются спекулировать. Причем уже ушли те времена, когда это можно было делать. Это было в 90-е годы. Сейчас реалии абсолютно другие. И тем не менее, эти наши “партнеры” живут позавчерашним днем и пытаются все время разыгрывать в политических вопросах транзит», - объяснил он.
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