Газа не будет. Украина готовится к прекращению транзита

Ведущие эксперты нефтегазовой отрасли в эфире НСН проанализировали поведение стран Европы и написали сценарий дальнейшего развития ситуации.

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России. На подготовку к такому сценарию направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны. Как пояснил глава «Оператора ГТС» Сергей Макогон, альтернативой является транзит между европейскими государствами.

Макогон в очередной раз заявил, что Киев продолжит противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» и рассчитывает на помощь в этом вопросе США и стран ЕС, поскольку проект «несет риски не только для Украины, но и для всей Европы».

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН признал умышленную деструктивную политику Киева, из-за которой страна потеряла колоссальную прибыль.

«Эти потерянные суммы можно было бы использовать более эффективно. То, что Украина могла бы не потерять, а наоборот, приобрести больше. Но то, что мы имеем – это результат умышленной, наверное, продуманной кем-то политики. Совершенно не было необходимости устраивать очередные газовые войны, можно было и газ дешевле получать из России напрямую, и на транзите больше зарабатывать, но поскольку государство лишено суверенитета, то исполняет чужую волю, которая вредит в прямом смысле слова украинской экономике и украинским гражданам», - объяснил он.

Россия и Украина подписала пятилетнее соглашение по транзиту газа 30 декабря. Сообщалось, что в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, а в следующие четыре года — 40 миллиардов.

Также «Газпром» согласился выплатить 2,9 миллиарда долларов штрафа, которые возникли после решения Стокгольмского арбитража. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что если бы контракт заключить не удалось, то российская сторона столкнулась бы со значительно более серьезными проблемами.

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Добавим, что 18 мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, «Газпром» до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. В связи с этим, полагает СМИ, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН заметил, что именно это направление транзита всегда было проблемным.

«С этим транзитом всегда было очень много проблем. Первая и самая главная их составляющая – политическая. Этим транзитом и Польша, и Белоруссия постоянно пытаются спекулировать. Причем уже ушли те времена, когда это можно было делать. Это было в 90-е годы. Сейчас реалии абсолютно другие. И тем не менее, эти наши “партнеры” живут позавчерашним днем и пытаются все время разыгрывать в политических вопросах транзит», - объяснил он.

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