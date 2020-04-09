Газа не будет. Украина готовится к прекращению транзита

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России. На подготовку к такому сценарию направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны. Как пояснил глава «Оператора ГТС» Сергей Макогон, альтернативой является транзит между европейскими государствами.

Макогон в очередной раз заявил, что Киев продолжит противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2» и рассчитывает на помощь в этом вопросе США и стран ЕС, поскольку проект «несет риски не только для Украины, но и для всей Европы».



Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН признал умышленную деструктивную политику Киева, из-за которой страна потеряла колоссальную прибыль.

«Эти потерянные суммы можно было бы использовать более эффективно. То, что Украина могла бы не потерять, а наоборот, приобрести больше. Но то, что мы имеем – это результат умышленной, наверное, продуманной кем-то политики. Совершенно не было необходимости устраивать очередные газовые войны, можно было и газ дешевле получать из России напрямую, и на транзите больше зарабатывать, но поскольку государство лишено суверенитета, то исполняет чужую волю, которая вредит в прямом смысле слова украинской экономике и украинским гражданам», - объяснил он.

Россия и Украина подписала пятилетнее соглашение по транзиту газа 30 декабря. Сообщалось, что в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, а в следующие четыре года — 40 миллиардов.

Также «Газпром» согласился выплатить 2,9 миллиарда долларов штрафа, которые возникли после решения Стокгольмского арбитража. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что если бы контракт заключить не удалось, то российская сторона столкнулась бы со значительно более серьезными проблемами.