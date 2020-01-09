«Умышленные потери». На Украине рассказали о последствиях газовой войны с Россией
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что власти не заинтересованы в развитии и благополучии собственной экономики.
На Украине оценили потерю доходов от пуска «Турецкого потока» в $450 миллионов в год. Об этом сообщил гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. Ранее он говорил, что с 1 января 2020 года транзит газа через Украину в балканском направлении будет осуществляться только для Румынии и Молдавии, поскольку Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Из-за этого транзит газа через Украину в 2020 году снизится примерно на 15 млрд куб. м.
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН признал умышленную деструктивную политику Киева, из-за которой страна потеряла колоссальную прибыль.
«Эти потерянные суммы можно было бы использовать более эффективно. То, что Украина могла бы не потерять, а наоборот, приобрести больше. Но то, что мы имеем – это результат умышленной, наверное, продуманной кем-то политики. Совершенно не было необходимости настраивать очередные газовые войны, можно было и газ дешевле получать из России напрямую, и на транзите больше зарабатывать, но поскольку государство лишено суверенитета, то исполняет чужую волю, которая вредит в прямом смысле слова украинской экономике и украинским гражданам», - объяснил он.
Собеседник НСН выразил надежду, что когда-нибудь в правительство придут люди, которым будет небезразлично на экономику Украины.
«Точки над "i" в каком-то смысле расставили, "Газпром" сделал все, что мог, чтобы найти взаимоприемлемые компромиссы, но Украина долгое время демонстрировала нежелание поиска компромиссов, они намеренно уходили от приемлемых предложений, это было абсолютно заметно в их действиях. Это было удивительно, Украина умышленно теряла, что могла приобрести. Получили меньшее из того, что могли, но больше, чем ничего. В ГТС будет поддерживаться жизнь в надежде на то, что когда-нибудь на территории Украины придут к власти люди, которые будут заинтересованы в том, чтобы страна успешно и стабильно развивалась на благо своих жителей. Пока мы такого не видим», - посетовал он.
Газопровод «Турецкий поток» напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с запасами газа в России и обеспечивает поставки в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Этот газопровод позволит поставлять до 31,5 млрд куб. м газа в год. «Турецкий поток» работает с 1 января 2020 года, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции вместо используемого ранее трансбалканского маршрута, шедшего через Украину, Молдавию и Румынию.
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