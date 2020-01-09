«Умышленные потери». На Украине рассказали о последствиях газовой войны с Россией

На Украине оценили потерю доходов от пуска «Турецкого потока» в $450 миллионов в год. Об этом сообщил гендиректор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. Ранее он говорил, что с 1 января 2020 года транзит газа через Украину в балканском направлении будет осуществляться только для Румынии и Молдавии, поскольку Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Из-за этого транзит газа через Украину в 2020 году снизится примерно на 15 млрд куб. м.

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН признал умышленную деструктивную политику Киева, из-за которой страна потеряла колоссальную прибыль.

«Эти потерянные суммы можно было бы использовать более эффективно. То, что Украина могла бы не потерять, а наоборот, приобрести больше. Но то, что мы имеем – это результат умышленной, наверное, продуманной кем-то политики. Совершенно не было необходимости настраивать очередные газовые войны, можно было и газ дешевле получать из России напрямую, и на транзите больше зарабатывать, но поскольку государство лишено суверенитета, то исполняет чужую волю, которая вредит в прямом смысле слова украинской экономике и украинским гражданам», - объяснил он.