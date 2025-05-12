Зеленский утвердил соглашение Украины и США о недрах

Речь идёт о документе, предусматривающем создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Отмечается, что ратификация соглашения позволит запустить его полноценную работу.

«Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в украинскую экономику, в частности, в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов», - говорится в сообщении.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон собирался использовать сделку по природным ресурсам с Киевом, чтобы повлиять на Москву в ходе переговоров по урегулированию конфликта, пишут «Известия».

