Зеленский утвердил соглашение Украины и США о недрах
Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.
Речь идёт о документе, предусматривающем создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Отмечается, что ратификация соглашения позволит запустить его полноценную работу.
«Этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в украинскую экономику, в частности, в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов», - говорится в сообщении.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон собирался использовать сделку по природным ресурсам с Киевом, чтобы повлиять на Москву в ходе переговоров по урегулированию конфликта, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru