Госдума: Сделка по ресурсам усилит зависимость Киева от США
Сделка по ресурсам усилит зависимость Киева от Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона Юрия Нестеренко.
По его словам, сделка не содержит никаких гарантий безопасности, а большая часть формулировок в документе размыты и требуют уточнений. Парламентарий указал, что учитывая непоследовательность президента Украины Владимира Зеленского, нет уверенности, что он вообще собирается выполнять подписанное.
Вашингтон и Киев подписали соглашение о доступе к природным ресурсам, сообщает Минфин США. Сделка предоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru