Госдума: Сделка по ресурсам усилит зависимость Киева от США

По его словам, сделка не содержит никаких гарантий безопасности, а большая часть формулировок в документе размыты и требуют уточнений. Парламентарий указал, что учитывая непоследовательность президента Украины Владимира Зеленского, нет уверенности, что он вообще собирается выполнять подписанное.

Вашингтон и Киев подписали соглашение о доступе к природным ресурсам, сообщает Минфин США. Сделка предоставит американской стороне доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

