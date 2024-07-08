ФСБ пресекла попытку Киева угнать за границу бомбардировщик Ту-22М3

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины провести операцию по угону российского дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Отмечается, что ФСБ вскрыла причастность спецслужб стран НАТО к подготовке и реализации операции по угону. Украинская сторона планировала за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии завербовать военного летчика из РФ и склонить его к перелету и посадке Ту-22М3 на Украине.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли... нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное"», — добавили в ФСБ.

Ранее сотрудники ведомства предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самаре, напоминает «Свободная пресса».

