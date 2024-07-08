ФСБ пресекла попытку Киева угнать за границу бомбардировщик Ту-22М3
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины провести операцию по угону российского дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что ФСБ вскрыла причастность спецслужб стран НАТО к подготовке и реализации операции по угону. Украинская сторона планировала за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии завербовать военного летчика из РФ и склонить его к перелету и посадке Ту-22М3 на Украине.
«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли... нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное"», — добавили в ФСБ.
Ранее сотрудники ведомства предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самаре, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru