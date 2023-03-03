Советник Пушилина: В НАТО знали о готовившейся брянской диверсии

В НАТО не могли не знать о готовившейся в Брянской области диверсии. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».Произошедшее он назвал «классическим террористическим актом».

«Эти действия очень похожи на действия подразделений, так называемых народных армий, которые были спровоцированы США по всему миру за всю последнюю новейшую историю», - сказал он.

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2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя.

Президент РФ Владимир Путин произошедшее в Брянской области назвал терактом. Он указал, что проникшие на территорию России диверсанты открыли огонь по обыкновенному автомобилю, по гражданским лицам и детям. В России требуют жестко ответить на подобные провокации Киева. Сегодня Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОБрянская ОбластьТерактУкраина
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