Советник Пушилина: В НАТО знали о готовившейся брянской диверсии

В НАТО не могли не знать о готовившейся в Брянской области диверсии. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».Произошедшее он назвал «классическим террористическим актом».

«Эти действия очень похожи на действия подразделений, так называемых народных армий, которые были спровоцированы США по всему миру за всю последнюю новейшую историю», - сказал он.