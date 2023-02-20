ФРГ потеряла 100 млрд евро из-за российской спецоперации

ФРГ из-за спецоперации России и связанного с ней роста затрат на электроэнергию по итогам 2022 года потеряла 100 миллиардов евро, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Немецкого института экономических исследований Марселя Фрацщера.

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По его словам, затраты Германии составляют 2,5 процента. Отмечается, что данные издержки будут расти в ближайшие годы.

По словам эксперта, Берлин больше всех пострадал от кризиса, поскольку очень зависел от энергоресурсов из России.

Как сообщалось ранее, власти Германии заморозили за год российские активу на сумму €5,32 млрд. Средства принадлежат физическим лицам и компаниям.

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ТЕГИ:СпецоперацияГермания
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