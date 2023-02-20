ФРГ потеряла 100 млрд евро из-за российской спецоперации

По его словам, затраты Германии составляют 2,5 процента. Отмечается, что данные издержки будут расти в ближайшие годы.

По словам эксперта, Берлин больше всех пострадал от кризиса, поскольку очень зависел от энергоресурсов из России.

Как сообщалось ранее, власти Германии заморозили за год российские активу на сумму €5,32 млрд. Средства принадлежат физическим лицам и компаниям.

