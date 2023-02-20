ФРГ потеряла 100 млрд евро из-за российской спецоперации
ФРГ из-за спецоперации России и связанного с ней роста затрат на электроэнергию по итогам 2022 года потеряла 100 миллиардов евро, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Немецкого института экономических исследований Марселя Фрацщера.
По его словам, затраты Германии составляют 2,5 процента. Отмечается, что данные издержки будут расти в ближайшие годы.
По словам эксперта, Берлин больше всех пострадал от кризиса, поскольку очень зависел от энергоресурсов из России.
Как сообщалось ранее, власти Германии заморозили за год российские активу на сумму €5,32 млрд. Средства принадлежат физическим лицам и компаниям.
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