СМИ: Германия заморозила российские активы на €5,32 млрд

Власти Германии заморозили за год российские активу на сумму €5,32 млрд. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на Министерство финансов Германии.

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Средства принадлежат физическим лицам и компаниям, включенным в санкционный список ЕС. Кроме того, эта сумма включает также активы Центробанка России, сообщает RT.

Ранее представители стран Евросоюза утвердили в Брюсселе создание специальной рабочей группы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом сообщило представительство Швеции, которое сейчас председательствует в ЕС, передает агентство «Прайм».



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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