ФРГ отправила на Украину 20 БТР Dingo
Руководство Германии заявило об отправке Киеву 20 бронетранспортеров Dingo и двух полуприцепов М1070 Oshkosh, сообщает РИА Новости.
Всего с начала российской спецоперации Украина получила от ФРГ 50 БТР Dingo и 12 полуприцепов. Также Берлин намерен передать Киеву 18 гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотников, семь грузовиков и две ангарных палатки.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- Зеленский рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине
- ФРГ отправила на Украину 20 БТР Dingo
- Россиянам пообещали повышенную пенсию в декабре
- Рябков заявил, что США приостановили диалог с Россией без объяснения причин
- Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно
- В США заявили о сложностях мониторинга военных запасов из-за Украины
- Стоимость нефти Brent упала ниже 77 долларов за баррель
- Собянин высказался о «второй волне» частичной мобилизации
- Суд арестовал женщину, задавившую ребенка под Новгородом
- Кличко призвал жителей Киева подготовиться к «покалипсису»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru