ФРГ отправила на Украину 20 БТР Dingo

Руководство Германии заявило об отправке Киеву 20 бронетранспортеров Dingo и двух полуприцепов М1070 Oshkosh, сообщает РИА Новости.

Шольц: Эффективность санкций против России возрастает

Всего с начала российской спецоперации Украина получила от ФРГ 50 БТР Dingo и 12 полуприцепов. Также Берлин намерен передать Киеву 18 гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотников, семь грузовиков и две ангарных палатки.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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