ФРГ отправила на Украину 20 БТР Dingo

Всего с начала российской спецоперации Украина получила от ФРГ 50 БТР Dingo и 12 полуприцепов. Также Берлин намерен передать Киеву 18 гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотников, семь грузовиков и две ангарных палатки.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

