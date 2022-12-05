Шольц: Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с РФ
Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs.
При этом он подчеркнул, что альянс должен обеспечить надежное сдерживании России.
Шольц отметил, что Германия увеличила свое присутствие на восточном фланге НАТО – развернула в Литве батальон для защиты, помогает контролировать воздушное пространство над Эстонией и Польшей.
Ранее канцлер Германии заявил, что эффективность санкций против России возрастает, а Евросоюз и НАТО сильны как никогда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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