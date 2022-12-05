Шольц: Эффективность санкций против России возрастает
Эффективность санкций против России возрастает, а Евросоюз и НАТО сильны как никогда, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом политик написал в своей статье для издания Foreign Affairs.
Как отметил Шольц, послание Запада Москве ясно: «мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО». По мнению канцлера ФРГ, президент России Владимир Путин ошибся, когда предположил, что ситуация на Украине приведет к «обострению отношений между его противниками».
«На самом деле все произошло наоборот: ЕС и трансатлантический альянс сильны как никогда. Ничто не показывает это так ясно, как беспрецедентные экономические санкции, которым сейчас подвергается Россия», — подчеркнул Шольц.
На минувшей неделе Олаф Шольц и Владимир Путин провели телефонный разговор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», реализацию зерновой сделки.
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