Шольц: Эффективность санкций против России возрастает

Как отметил Шольц, послание Запада Москве ясно: «мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО». По мнению канцлера ФРГ, президент России Владимир Путин ошибся, когда предположил, что ситуация на Украине приведет к «обострению отношений между его противниками».

«На самом деле все произошло наоборот: ЕС и трансатлантический альянс сильны как никогда. Ничто не показывает это так ясно, как беспрецедентные экономические санкции, которым сейчас подвергается Россия», — подчеркнул Шольц.

На минувшей неделе Олаф Шольц и Владимир Путин провели телефонный разговор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», реализацию зерновой сделки.

