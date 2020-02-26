ФРГ готовится к росту числа заразившихся коронавирусом
ФРГ не исключает роста числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. По его словам, вспышка пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса, в Италии изменила ситуацию с заболеванием в Европе. Зайберт отметил, что «вирус стал ближе», передает РИА Новости.
В то же время представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил на брифинге, что внешнеполитическое ведомство пока не ограничивает поездки на север Италии. Но отметил, что такой запрет может быть введен в любой момент.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН сообщил, что в Европе из-за коронавируса царит паника. По его словам, эпидемия, которая распространилась из Китая, - серьезный вызов для всего Евросоюза. По мнению политолога, этот вызов посерьезней даже проблемы миграции.
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