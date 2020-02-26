ФРГ готовится к росту числа заразившихся коронавирусом

В то же время представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил на брифинге, что внешнеполитическое ведомство пока не ограничивает поездки на север Италии. Но отметил, что такой запрет может быть введен в любой момент.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН сообщил, что в Европе из-за коронавируса царит паника. По его словам, эпидемия, которая распространилась из Китая, - серьезный вызов для всего Евросоюза. По мнению политолога, этот вызов посерьезней даже проблемы миграции.



