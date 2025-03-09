Французы протестуют против отправки военных и оружия на Украину

Акцию на площади Пале-Рояль около Лувра организовала партия «Патриоты». Протестующие скандировали лозунги против отправки военных и оружия, агитировали против принятия Киева в Североатлантический альянс, а также призывали не превращать Европейский союз в военный блок.

Ранее Макрон заявил, что РФ стала угрозой для Франции и Европы. По его словам, в ЕС пройдет обсуждение гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

