Французы протестуют против отправки военных и оружия на Украину

Во Франции 8 марта состоялась акция протеста против планов президента Эммануэля Макрона по отправке войск и оружия на Украину, сообщают «Известия».

Песков: Заявления Макрона говорят о том, что Франция хочет войны

Акцию на площади Пале-Рояль около Лувра организовала партия «Патриоты». Протестующие скандировали лозунги против отправки военных и оружия, агитировали против принятия Киева в Североатлантический альянс, а также призывали не превращать Европейский союз в военный блок.

Ранее Макрон заявил, что РФ стала угрозой для Франции и Европы. По его словам, в ЕС пройдет обсуждение гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: AP//Thibault Camus
ТЕГИ:УкраинаПротестыФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры