Французы протестуют против отправки военных и оружия на Украину
Во Франции 8 марта состоялась акция протеста против планов президента Эммануэля Макрона по отправке войск и оружия на Украину, сообщают «Известия».
Акцию на площади Пале-Рояль около Лувра организовала партия «Патриоты». Протестующие скандировали лозунги против отправки военных и оружия, агитировали против принятия Киева в Североатлантический альянс, а также призывали не превращать Европейский союз в военный блок.
Ранее Макрон заявил, что РФ стала угрозой для Франции и Европы. По его словам, в ЕС пройдет обсуждение гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru