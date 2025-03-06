Песков: Заявления Макрона говорят о том, что Франция хочет войны

Комментируя словам Макрона, назвавшего Россию «угрозой для Франции и Европы», он указал, что из сказанного можно сделать вывод о том, что в Париже «больше думают о войне».

«Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о продолжении войны», - заключил представитель Кремля.

Ранее Макрон обратился к гражданам страны, заявив, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы «в соцсетях, космосе, на суше, на море и в воздухе», сообщает RT.