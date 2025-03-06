Песков: Заявления Макрона говорят о том, что Франция хочет войны
Недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона не похожи на слова главы государства, думающего о мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Комментируя словам Макрона, назвавшего Россию «угрозой для Франции и Европы», он указал, что из сказанного можно сделать вывод о том, что в Париже «больше думают о войне».
«Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о продолжении войны», - заключил представитель Кремля.
Ранее Макрон обратился к гражданам страны, заявив, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы «в соцсетях, космосе, на суше, на море и в воздухе», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru