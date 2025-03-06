Макрон: В ЕС пройдет обсуждение гарантий безопасности для Украины

Он состоится на предстоящей неделе. По его словам, возможно, что мир на Украине будет предполагать размещение европейских сил для гарантии полного соблюдения мира.

Макрон также заявил, что путь к миру в Украине не должен включать «слишком хрупкое прекращение огня» или капитуляцию Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

