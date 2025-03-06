Макрон: В ЕС пройдет обсуждение гарантий безопасности для Украины

Лидер Франции Эммануэль Макрон анонсировал сбор главнокомандующих вооруженными силами стран Европейского союза для обсуждения плана по предоставлению гарантий безопасности для Украины, сообщают «Известия».

Макрон выступил за перемирие с учетом интересов Украины и Европы

Он состоится на предстоящей неделе. По его словам, возможно, что мир на Украине будет предполагать размещение европейских сил для гарантии полного соблюдения мира.

Макрон также заявил, что путь к миру в Украине не должен включать «слишком хрупкое прекращение огня» или капитуляцию Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюзФранцияЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры