Французский телеканал в прямом эфире выпустил кадры ракетного удара по пункту ВСУ в Дружковке

В эфире французского проекта Quotidien на телеканале ТМС оказался момент якобы ракетного удара Вооруженных сил России по пункту временной дислокации украинских войск в Дружковке Краматорского района. Эти кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

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Во время прямого включения журналиста Поля Гаснье из Дружковки, в которой участвовал министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, на заднем плане прогремел взрыв. Были видны всполохи огня, камера задрожала.

Ранее здание областной администрации в Херсоне подверглось ракетному обстрелу со стороны российских вооружённых сил. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его данным, удар по центру города нанесён из реактивных систем залпового огня. В сети появилось видео с первых секунд после обстрела здания Херсонской областной администрации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияУкраинаРоссияВзрыв
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