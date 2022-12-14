Появилось видео взрыва здания администрации в Херсоне от ракеты

Здание областной администрации в Херсоне подверглось ракетному обстрелу со стороны российских вооружённых сил. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его данным, удар по центру города нанесён из реактивных систем залпового огня.

Повреждены два этажа, взрывной волной повыбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в сети появилось видео с первых секунд после обстрела здания Херсонской областной администрации.

Минобороны РФ не комментировало удар по центру Херсона. После ухода из города российских вооруженных сил он периодически подвергается обстрелу с левобережья Днепра. По данным украинских властей за минувшие сутки Херсонская область была обстреляна 42 раза, погиб 1 местный житель, еще один - ранен.