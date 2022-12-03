Российские военкоры опубликовали страшные кадры после боев за Артемовск

По данным журналистов, видео снято украинским дроном. При этом не сообщается, как информация с военного аппарата оказалась у российских авторов.

На видео запечатлены окрестности города - после артобстрелов от них практически ничего не осталось, не сохранилось ни одного целого здания, повсюду воронки от взрывов.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Украинское командование готово к эвакуации из Артемовска.