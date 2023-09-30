Француз выиграл €130 млн в лотерею
Победителем европейской лотереи EuroMillions («Евромиллионы») стал житель Франции. Он выиграл €130 млн, сообщается на сайте лотереи 30 сентября.
Известно, что призовой тур ночью 29 сентября, пишут «Известия».
Выиграш стал крупнейшим в стране с начла 2023 года, уточняет телеканал BFMTV.
Победителю необходимо забрать выигрыш в течение 60 дней, чтобы не потерять денежный приз.
Ранее продавец-консультант в отделении АО «Лотереи Москвы» на Варшавском шоссе похитил почти 12 тысяч билетов моментальный лотерей на сумму в 1,3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации следователей, с февраля по сентябрь 2022 года мужчина присвоил 11 979 билетов. Baza отмечает, что экс-продавец ничего не выиграл.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru