Француз выиграл €130 млн в лотерею

Известно, что призовой тур ночью 29 сентября, пишут «Известия».

Выиграш стал крупнейшим в стране с начла 2023 года, уточняет телеканал BFMTV.

Победителю необходимо забрать выигрыш в течение 60 дней, чтобы не потерять денежный приз.

Ранее продавец-консультант в отделении АО «Лотереи Москвы» на Варшавском шоссе похитил почти 12 тысяч билетов моментальный лотерей на сумму в 1,3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации следователей, с февраля по сентябрь 2022 года мужчина присвоил 11 979 билетов. Baza отмечает, что экс-продавец ничего не выиграл.