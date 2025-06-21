Белорусский оппозиционер Тихановский вышел на свободу

Блогер и политик получил широкую известность после выдвижения в кандидаты на пост президента Беларуси. Избирательная комиссия отказала ему, в итоге его жена, Светлана Тихановская, стала кандидатом на выборах 2020 года. 29 мая 2020 года Тихановского задержали, а 14 декабря 2021 года он был приговорен к 18 годам тюрьмы по статьям организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Освобождение Тихановского стало возможным благодаря визиту в республику спецпредставителя президента США Кита Келлога.

Вместе с Тихановским на свободу отпущены другие политзаключенные из Беларуси, среди которых Игорь Карней — журналист, эссеист. Он был задержан летом 2023 года, его обвинили в «участии в экстремистском формировании», 22 марта 2024 года получил три года заключения в колонии общего режима.

Также была отпущена Наталья Дулина — бывшая доцент кафедры итальянского языка МГЛУ, в марте 2023 получила три с половиной года лишения свободы в колонии. Еще среди освобожденных Галина Краснянская — 69-летняя женщина, которая проживала в Швеции, получила пять лет по статье об участии или подготовке на территории иностранного государства в военных действиях. Еще среди освобожденных - анархист Акихиро Гаевски-Ханада — 6 сентября 2022 он получил 15 лет и девять месяцев колонии по большому количеству статей, включая «организацию массовых беспорядков».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 42 человека, которые были осуждены за экстремизм, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

