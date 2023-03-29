СМИ: Москвич похитил 12 тысяч лотерейных билетов на сумму 1,3 млн рублей

По данным СМИ, в конце 2021 года 50-летний мужчина стал продавцом-консультантом в отделении АО «Лотереи Москвы» на Варшавском шоссе. Через несколько месяцев москвич стал воровать лотерейные билеты. По информации следователей, с февраля по сентябрь 2022 года мужчина присвоил 11 979 билетов. Baza отмечает, что экс-продавец ничего не выиграл.

Против мужчины возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере. Москвичу может грозить до 10 лет заключения.

