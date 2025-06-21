Жителей столицы предупредили об усилении ветра
21 июня 202517:35
В Москве ожидается усиление ветра, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
Местами его порывы составят 14 м/с.
Горожан призвали быть внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил НСН, что выходные в Москве будут прохладными и дождливыми, температура не превысит отметку в +18 градусов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru