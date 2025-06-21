Жителей столицы предупредили об усилении ветра

В Москве ожидается усиление ветра, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется «нормальное» лето

Местами его порывы составят 14 м/с.

Горожан призвали быть внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил НСН, что выходные в Москве будут прохладными и дождливыми, температура не превысит отметку в +18 градусов.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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