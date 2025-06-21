Жителей столицы предупредили об усилении ветра

Местами его порывы составят 14 м/с.



Горожан призвали быть внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил НСН, что выходные в Москве будут прохладными и дождливыми, температура не превысит отметку в +18 градусов.

