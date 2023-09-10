Участники второго розыгрыша «Миллиона призов» начали получать выигранные баллы
С 12:00 10 сентября победители акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» могут активировать выигрышные коды. Соответствующую рассылку получили избиратели, воспользовавшиеся онлайн-голосованием с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября или терминалом на участи - 9 сентября, сообщается на официальном сайте акции.
Участниками второго розыгрыша стали 723 тыс. 183 москвичей, получивших призовые баллы. За два в розыгрыше участвовали всего 2 млн 90 тыс. 881 человек.
«После полудня победителям розыгрыша начали рассылать SMS-сообщения», – говорится на сайте акции.
Победители акции получают 1 тыс., 3 тыс. или 5 тыс. призовых баллов.1 балл равен 1 рублю. Ими можно расплатиться в магазинах, ресторанах и кафе, купить билеты в музеи и театры, а также перевести на благотворительность.
Проверить выигрыш и активировать код можно на сайте акции #ВыбираемВместе2023: ag-vmeste.ru/events/28#products.
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