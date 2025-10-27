Премьер Польши Дональд Туск заявил о праве Украины наносить ущерб российским объектам в Европе. Такое мнение он высказал в интервью Sunday Times.

«Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы», — отмечается в материале.

Издание напомнило, что ранее в октябре Варшава заблокировала запрос Германии об экстрадиции дайвера с Украины, которого обвиняют в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», пишет RT. Речь идет о Владимире Журавлеве, обвинение которого и передача другой стране «не в интересах Польши».

Ранее Дональд Туск заявлял, что Россия якобы будет готова к конфликту с Европой и НАТО уже в 2027 году. При этом польский премьер не привел никаких доказательств.

