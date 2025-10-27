Хоккеист Ковальчук подтвердил, что завершил карьеру игрока

Как отметил спортсмен, он с пяти лет в хоккее, сейчас он уже закончил профессиональную карьеру.

«Но уверен, что есть опыт, которым могу поделиться с молодежью», - подчеркнул Ковальчук.

Илье Ковальчуку 42 года, хоккеист выигрывал чемпионаты мира в 2008 и 2009 годах, Олимпийские игры 2018 года, трижды становился обладателем Кубка Гагарина. За свою карьеру спортсмен играл в том числе за команды СКА, «Авангард», американские «Атланта Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз». Последним его клубом был московский «Спартак», где Ковальчук выступал в 2023-2024 годах.

