Ford сообщил о планах уволить более тысячи сотрудников

Решение принято в связи с планомерным переходом на сборку электромобилей. Таким образом, предприятие покинут почти 20 процентов сотрудников. Отмечается, что Ford уже проинформировал профсоюзы.

По неофициальной статистике, на заводе изготавливается около 450 тысяч автомобилей в год - завод является самым крупным производственным комплексом компании за пределами Соединенных Штатов.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с НСН выразил мнение, что поддерживаемый российским государством «АвтоВАЗ» продолжит работу вопреки всем прогнозам.

