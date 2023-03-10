Ford сообщил о планах уволить более тысячи сотрудников
Американский производитель автомобилей Ford сообщил о планах сократить 1144 сотрудника на заводе в Испании, сообщает газета El Pais.
Решение принято в связи с планомерным переходом на сборку электромобилей. Таким образом, предприятие покинут почти 20 процентов сотрудников. Отмечается, что Ford уже проинформировал профсоюзы.
По неофициальной статистике, на заводе изготавливается около 450 тысяч автомобилей в год - завод является самым крупным производственным комплексом компании за пределами Соединенных Штатов.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с НСН выразил мнение, что поддерживаемый российским государством «АвтоВАЗ» продолжит работу вопреки всем прогнозам.
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