Немецкая компания по производству шин Continental собирается уйти с российского рынка

В компании заявили, что причиной контролируемого закрытия российского представительства является конфликт на Украине, на фоне которого у немецкой компании возникли проблемы роста цен на сырье, энергию и логистику.

«Это означает продажу нашей деятельности, в том числе нашего завода в Калуге. Мы находимся на продвинутой стадии процесса продажи»,— пояснил Николай Сетцер.

Компания Continental владеет помимо завода в Калуге компаний по производству тахографов для коммерческих автомобилей. В штата немецкого предприятия 1,3 тысяч российских сотрудников. Компания объявила о приостановке своей деятельности в России ровно год назад.





