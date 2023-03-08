Немецкая компания по производству шин Continental собирается уйти с российского рынка
Немецкая компания по производству шин и автомобильной электроники Continental AG намерена уйти с российского рынка, заявил генеральный директор компании Николай Сетцер. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании 8 марта.
В компании заявили, что причиной контролируемого закрытия российского представительства является конфликт на Украине, на фоне которого у немецкой компании возникли проблемы роста цен на сырье, энергию и логистику.
«Это означает продажу нашей деятельности, в том числе нашего завода в Калуге. Мы находимся на продвинутой стадии процесса продажи»,— пояснил Николай Сетцер.
Компания Continental владеет помимо завода в Калуге компаний по производству тахографов для коммерческих автомобилей. В штата немецкого предприятия 1,3 тысяч российских сотрудников. Компания объявила о приостановке своей деятельности в России ровно год назад.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- Минобороны: Потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях составили почти 200 человек
- Немецкая компания по производству шин Continental собирается уйти с российского рынка
- Бывшего мэра Белгорода задержали по делу о взятке
- Захарова отреагировала на новые публикации об организаторах взрывов на «Северных потоках»
- Артиллеристы ЧВК «Вагнер» подняли проблему дефицита боеприпасов
- СМИ: Запад знает имя возможного украинского спонсора подрыва «Северных потоков»
- С широко закрытыми глазами. На Западе пытаются скрыть виновных в подрыве «Северных потоков»
- В Германии спрогнозировали увеличение помощи Украине в случае поставок китайского оружия России
- СМИ: Экс-мэр Белгорода задержан по подозрению в получении взяток
- На Украине заявили, что Киев не имеет отношения к диверсиям на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru