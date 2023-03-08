Немецкая компания по производству шин Continental собирается уйти с российского рынка

Немецкая компания по производству шин и автомобильной электроники Continental AG намерена уйти с российского рынка, заявил генеральный директор компании Николай Сетцер. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании 8 марта.

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В компании заявили, что причиной контролируемого закрытия российского представительства является конфликт на Украине, на фоне которого у немецкой компании возникли проблемы роста цен на сырье, энергию и логистику.

«Это означает продажу нашей деятельности, в том числе нашего завода в Калуге. Мы находимся на продвинутой стадии процесса продажи»,— пояснил Николай Сетцер.

Компания Continental владеет помимо завода в Калуге компаний по производству тахографов для коммерческих автомобилей. В штата немецкого предприятия 1,3 тысяч российских сотрудников. Компания объявила о приостановке своей деятельности в России ровно год назад.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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