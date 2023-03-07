«Удивительно, что вообще работают»: По какой дороге едет «АвтоВАЗ»

Высокая долговая нагрузка, трехмесячный простой «АвтоВАЗа» и проблемы с поставкой комплектующих не погубят автомобильное предприятие благодаря поддержке государства, на сегодняшний день компания остается социально важным предприятием в России, рассказал в беседе с НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее «АвтоВАЗ» опубликовал отчет, согласно которому чистая прибыль компании по РСБУ в прошлом году снизилась на 86,2% и составила 206,6 миллиона рублей против 1,497 миллиарда рублей годом ранее. При этом выручка предприятия упала на 43,7% до 169,574 миллиарда рублей. По итогам 2022 года компания продала 188,6 тысяч автомобилей.

«Никакими последствиями это не грозит. Хоть у «АвтоВАЗа» достаточно высокая долговая нагрузка, но, насколько я знаю, компания деньги возвращает. Предприятие на сегодняшний день – государственное на 100%, руководство обращалось в правительство с проектом помощи, поэтому я не думаю, что им грозит какая-то опасность. Это социально важнейшее предприятие в России, и потому что там работают 40000 человек, и потому что они обеспечивают больше 50% производства автомобилей в России», - сказал Моржаретто.

Вопреки прогнозам французских специалистов, которые считали нереальным возобновить производство на «АвтоВАЗе» в течение года, компании удалось запустить процесс спустя три месяца.

«Весной завод не работал совсем, а сейчас уже раскрутился. Поэтому они говорят, что больше половины времени завод не работал. У него были и есть большие проблемы с поставкой комплектующих. Им приходится заниматься доработкой моделей, чтобы можно было выпускать. В общем, проблем выше крыши, удивительно то, что они вообще работают. Французы считали, что нереально его запустить в течение года точно, а он заработал через три месяца», - отметил автоэксперт.

Представители «АвтоВАЗа» отказались от комментария, сославшись на январский отчет.

«Мы не комментируем результаты своей финансовой деятельности, мы раскрыли эти данные еще 10 января, поэтому, собственно говоря, я не вижу никакой необходимости давать дополнительных комментариев», - сказал пресс-секретарь предприятия Сергей Ильинский.

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