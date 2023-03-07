«Удивительно, что вообще работают»: По какой дороге едет «АвтоВАЗ»
Правительство поддержит автоконцерн, возобновивший работу в прошлом году вопреки всем прогнозам, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Высокая долговая нагрузка, трехмесячный простой «АвтоВАЗа» и проблемы с поставкой комплектующих не погубят автомобильное предприятие благодаря поддержке государства, на сегодняшний день компания остается социально важным предприятием в России, рассказал в беседе с НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Ранее «АвтоВАЗ» опубликовал отчет, согласно которому чистая прибыль компании по РСБУ в прошлом году снизилась на 86,2% и составила 206,6 миллиона рублей против 1,497 миллиарда рублей годом ранее. При этом выручка предприятия упала на 43,7% до 169,574 миллиарда рублей. По итогам 2022 года компания продала 188,6 тысяч автомобилей.
«Никакими последствиями это не грозит. Хоть у «АвтоВАЗа» достаточно высокая долговая нагрузка, но, насколько я знаю, компания деньги возвращает. Предприятие на сегодняшний день – государственное на 100%, руководство обращалось в правительство с проектом помощи, поэтому я не думаю, что им грозит какая-то опасность. Это социально важнейшее предприятие в России, и потому что там работают 40000 человек, и потому что они обеспечивают больше 50% производства автомобилей в России», - сказал Моржаретто.
Вопреки прогнозам французских специалистов, которые считали нереальным возобновить производство на «АвтоВАЗе» в течение года, компании удалось запустить процесс спустя три месяца.
«Весной завод не работал совсем, а сейчас уже раскрутился. Поэтому они говорят, что больше половины времени завод не работал. У него были и есть большие проблемы с поставкой комплектующих. Им приходится заниматься доработкой моделей, чтобы можно было выпускать. В общем, проблем выше крыши, удивительно то, что они вообще работают. Французы считали, что нереально его запустить в течение года точно, а он заработал через три месяца», - отметил автоэксперт.
Представители «АвтоВАЗа» отказались от комментария, сославшись на январский отчет.
«Мы не комментируем результаты своей финансовой деятельности, мы раскрыли эти данные еще 10 января, поэтому, собственно говоря, я не вижу никакой необходимости давать дополнительных комментариев», - сказал пресс-секретарь предприятия Сергей Ильинский.
Ранее член думского комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский в беседе с НСН призвал российских селекционеров переходить на отечественные семена, Запад искусственно занижает цены на них ради подрыва нашей экономики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций противника танками Т-90М «Прорыв»
- Администратор «Протестного МГУ» получил 8,5 лет колонии по делу о фейках об армии
- Александр Васильев пообещал скорое возвращение «Модного приговора» на Первый канал
- СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке
- Главы МИД стран НАТО проведут встречу в Брюсселе 4-5 апреля
- В горах Бурятии спасли двух туристок из Санкт-Петербурга
- Против блогера Лерчек возбудили дело о неуплате налогов на 300 млн рублей
- Советник Пушилина не исключил попыток прорыва ВСУ в Артемовске
- С запуском БКЛ завершилось создание транспортно-пересадочного узла «Нижегородская»
- Офицер ВСУ заявил о потере «наступательного потенциала» под Сватово и Кременной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru