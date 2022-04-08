Финляндия приостановила почтовое сообщение с Россией и Белоруссией

Компания Posti, которая выполняет функции государственного почтового оператора в Финляндии, объявила, что с 11 апреля прекратит выполнять все работы, связанные с пересылкой и приёмом писем, посылок и бандеролей, поступающих из России и Белоруссии и отправляемых в эти страны, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«Грузы, которые не могут быть доставлены, вернут отправителям», - говорится в заявлении.

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Как объяснили в компании, эти меры связаны с исключительными обстоятельствами, которые предусмотрены в соглашении в рамках Всемирного почтового союза.

Запрет на работу с Россией и Белоруссией продлится до дальнейшего уведомления, проинформировали в финском почтовом операторе.

Ранее сообщалось, что финская железнодорожная компания VR остановит грузовое сообщение с Россией.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:БелоруссияРоссияПочтаФинляндия
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