Финская VR прекратит грузовое сообщение с Россией

Финская железнодорожная компания VR остановит грузовое сообщение с Россией. Об этом рассказали в организации.

При этом ранее сообщалось, что с 30 марта компания возобновит прием поездов из РФ после приостановки приема железнодорожного транспорта с 27 марта.


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ФОТО: flickr.com // sbolt1
ТЕГИ:ПеревозкиПоездаРоссияФинляндия
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