Yle: Из-за антироссийских санкций Финляндия осталась без древесины
Из-за антироссийских санкций Финляндия может столкнуться с дефицитом ольхи, осины и сибирской лиственницы. Об этом сообщает финский телеканал Yle.
Отмечается, что причиной этому может стать остановка экспорта российской и белорусской древесины.
По данным источника, в 2021 году в Финляндии выросли цены на пиломатериалы из-за высокого спроса на американском рынке. В связи с этим гражданам пришлось отказаться от строительства домов.
В марте правительство России запретило экспорт круглых лесоматериалов, щепа и шпоны в недружественные страны до конца 2022 года.
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