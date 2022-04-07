Yle: Из-за антироссийских санкций Финляндия осталась без древесины

Из-за антироссийских санкций Финляндия может столкнуться с дефицитом ольхи, осины и сибирской лиственницы. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

Отмечается, что причиной этому может стать остановка экспорта российской и белорусской древесины.

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По данным источника, в 2021 году в Финляндии выросли цены на пиломатериалы из-за высокого спроса на американском рынке. В связи с этим гражданам пришлось отказаться от строительства домов.

В марте правительство России запретило экспорт круглых лесоматериалов, щепа и шпоны в недружественные страны до конца 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БелоруссияЭкспортРоссияСанкцииФинляндия
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