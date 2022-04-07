Yle: Из-за антироссийских санкций Финляндия осталась без древесины

По данным источника, в 2021 году в Финляндии выросли цены на пиломатериалы из-за высокого спроса на американском рынке. В связи с этим гражданам пришлось отказаться от строительства домов.

В марте правительство России запретило экспорт круглых лесоматериалов, щепа и шпоны в недружественные страны до конца 2022 года.