Финляндия отказалась от обещания отправить Украине истребители Hornet

Финское правительство должно подготовиться к обсуждению поддержки обороноспособности Украины и возможных поставок Киеву истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, но при этом обещаний обеспечить такие поставки не прозвучало. Об этом заявила глава правительства Финляндии Санна Марин, сообщило агентство РИА Новости.

Премьер Финляндии допустила отправку истребителей на Украину

Она отметила, что в Европе продолжается широкая дискуссия о поддержке киевской ПВО, включая истребители.

Премьер-министр Финляндии предложила обсудить, как ее страна может увеличить вклад в помощь Киеву.

Ранее политолог Глеб Кузнецов в беседе с НСН осудил Финляндию за желание быть «верным солдатом НАТО», отказавшись от своего нейтрального статуса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребителиПоставкиУкраинаФинляндия
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