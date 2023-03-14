Финляндия отказалась от обещания отправить Украине истребители Hornet

Россия не признает решения Международного уголовного суда по Украине

Губернатор Белгородской области сообщил о сбитом над приграничным Белгородским районом беспилотнике

Путин проведет ряд мероприятий в годовщину присоединения Крыма

В Госдуме подготовили законопроект о запрете привлечения к ответственности за лайки в соцсетях и приняли закон об ответственности за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев

Боярский заявил, что думает о завершении карьеры в театре